"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича

Путин дал деньги для покупки Медведчуком трех телеканалов, говорит журналист Бутусов.

Журналист Юрий Бутусов назвал нардепа из ОПЗЖ Нестора Шуфрича инструментом Кремля.

Об этом шла речь в эфире телеканала "1+1".

"Выступления Шуфрича на украинском телевидении - это, как для меня, всегда такой мастер-класс о том, как Россия ведет информационную войну в Украине", - сказал Бутусов.

Журналист напомнил, что соратник Шуфрича Виктор Медведчук "регулярно ездит в Москву".

"Перед выборами на всех российских каналах показывают, как он встречается с Путиным, с правительством российским. Его засыпают комплиментами, и Россия в информационном поле раскручивает партию Шуфрича.

Путин дал деньги для покупки Медведчуком трех телеканалов. На телеканале "НАШ", который ему принадлежит, Зеленского "мочат" ежедневно.

Гибкая многоуровневая стратегия - там они пророссийская партия, здесь - они за то, чтобы все было в Украине. Один телеканал говорит: "Зеленский - исчадие ада", а здесь он говорит - мы искренне поддерживаем президента - он молодец. Нестор Иванович, вы Медведчуку должны сказать, что когда он в Москву поедет к Путину, пусть он не сидит, как зайчик и со всем соглашается, а скажет: "Путин, ты посылаешь туда своих солдат. Прекрати убивать украинских солдат, скотина", - сказал Бутусов Шуфричу.

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16 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию на цифровое вещание телеканалу "112 Украина", который связывают с кумом президента России Виктором Медведчуком.