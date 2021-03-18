Подсанкционный завод Марченко модернизируют для производства Евро-5

Работы должны завершить к декабрю 2023-го. Фото: instagram.com/oksana.marchenko.official

В России модернизируют подсанкционный Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит жене лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксане Марченко.

Компания Марченко ООО "НЗНП Инжиниринг" подписала договор с российским научно-исследовательским институтом нефти и газа "Петон" для проведения модернизации, сообщает программа "Схемы".

"Модернизация включает комплекс производства автомобильных бензинов. Он содержит секцию гидроочистки нефти, секцию "Пенекс" и секцию для производства автомобильных бензинов, соответствующих экологическим требованиям Евро-5", – говорится в пресс-релизе института от 12 марта.

Работы должны завершить к декабрю 2023-го. Сейчас завод поставляет нефть в США и оккупированный Крым.

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Совет нацбезопасности Украины ввел санкции против 8 человек и 19 компаний, среди которых оказались жена Виктора Медведчука Оксана Марченко и гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк. Санкции в первую очередь ввели из-за того, что они являются владелицами Новошахтинского завода нефтепродуктов в РФ. Марченко владеет 75% завода, а Лавренюк - 25%. Этот завод обеспечивает нефтепродуктами ДНР и ЛНР.