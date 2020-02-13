Подозреваемого во взяточничестве председателя облсовета отпустили под залог. Ему на помощь пришли нардепы Тимошенко

По версии следствия, Мунтян (посередине) якобы требовал $400 тыс. взятки

Высший антикоррупционный суд избрал 10 млн грн залога главе Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну, которого подозревают в получении взятки за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

Решение суд принял 13 февраля, пишет "Слово і Діло".

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивал на содержании чиновника под стражей с альтернативой внесения залога более 15 млн грн.

Мунтяна обязали не отлучаться из Черновиц без разрешения детектива, прокурора или суда, сдать паспорта для выезда за границу, носить электронный браслет.

Защита просила отпустить клиента на поруки народных депутатов от фракции "Батькивщина" - Сергея Власенко, Вадима Ивченко, Михаила Волынца, Ивана Крулько и Анджелики Лабунской.

В феврале председателю облсовета объявили подозрение в получении $180 тыс. взятки. По версии НАБУ, Мунтян в июле прошлого года потребовал у бизнесмена $400 тыс. (9,7 млн грн) за содействие в передаче в аренду коммунального оздоровительного комплекса "Брусниця". Получил от предпринимателя часть суммы.

Предпринимателю тоже избрали меру пресечения в виде залога 5 млн грн.

Мунтян возглавляет Черновицкий облсовет с 2015 года, является председателем областной организации партии "Батькивщина".

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