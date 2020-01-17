Под офисами Портнова и Коломойского журналисты заметили одни и те же авто

Журналисты напомнили, что Андрей Портнов дружит с олигархом Коломойским еще с начала 2000-х. Фото: 5 канал

Журналисты программы "Наблюдатель" на "5 канале" зафиксировали одни и те же машины у офиса олигарха Игоря Коломойского и заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова.

Как выяснили журналисты, автомобиль Mercedes Maybach зарегистрирован на Пономаренко Валентину Станиславовну – она владеет компанией "Бизнес-инициатива 2004", связанной с газовым бизнесом. Второй автомобиль – Toyota Prado – зарегистрирован на зятя Валентины Стаковиченко Игоря, который работает адвокатом в фирме тещи, сообщает "Наблюдатель". Этими машинами пользуется сам чиновник режима Януковича Андрей Портнов, предполагают журналисты.

Также "Наблюдатель" напомнил, что Андрей Портнов дружит с олигархом Коломойским еще с начала 2000-х годов, причем их сотрудничество продолжается и сейчас. Известно, что в связи с заявлением Портнова правоохранители возбудили десятки дел в отношении экс-чиновников, а о ходе расследования он демонстративно сообщает даже быстрее, чем пресс-служба ГБР.