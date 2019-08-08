Победитель скандального 210-го округа Коровченко обратился к Зеленскому

Сергей Коровченко просит Владимира Зеленского ускорить объявления результата выборов

"Мы подготовили письменное обращение к президенту Зеленскому с просьбой проконтролировать законность того, объявление результатов выборов по округу 210", - заявил Сергей Коровченко на своей пресс-конференции в ИА "Украинские новости" вчера, 7 августа.

"Отсутствие решения ЦИК ставит под угрозу сроки открытия сессии Верховной Рады ІХ созыва, что в свою очередь влияет на функционирование украинской государственности, а также негативно влияет на позиции Украины в международном сообществе", - говорится в тексте обращения.

"Попытки членов ЦИК затянуть объявление результатов выборов по округу 210 безосновательны", - говорится в документе.

Как известно, 8 августа в 14:00 Верховный Суд рассматривает исковое заявление Коровченко в Центральную избирательную комиссию о признании противоправной бездеятельность ЦИК по поводу неустановления результатов выборов и об обязательстве установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №210.

Коровченко попросил Зеленского "взять под контроль ситуацию по объявлению результатов выборов на одномандатном избирательном округе № 210. Обеспечить прозрачность и честность работы ЦИК об объявлении результатов выборов на одномандатном избирательном округе 210. Гарантировать избирателям одномандатного избирательного округа № 210 защиту их волеизъявления, которое они сделали 21 июля 2019 года и которое было подтверждено уточненным протоколом после пересчета голосов 6 августа 2019 года. Осуществить контроль над тем, чтобы ЦИК объявила результат выборов по округу 210 для того, чтобы Верховная Рада ІХ созыва смогла начать свою работу".

Напомним, 21 июля 2019 года в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Кандидат Сергей Коровченко получил лидерство в округе 210, набрав более 21,2% голосов. Его оппонент, Борис Приходько (заместитель председателя НБУ, в 2012-2014 гг.) через суд добился пересчета голосов по 33 участкам. 6 августа тщательный пересчет закончился, повторно засвидетельствов победу Коровченко. Протокол с пометкой "Уточненный" был принят ЦИК в тот же день, после чего ЦИК объявила перерыв. По состоянию на 13:00 8 августа объявления результатов выборов по округу 210 не произошло.