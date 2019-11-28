"Пи***асы и враги Украины" – Яроша разгневал обыск у Зверобой

Зверобой вменяют угрозы Зеленскому. Фото: infofakt.com.ua

Украинское общество должно адекватно отреагировать на обыск у волонтера Маруси Зверобой, что напоминает спецоперацию Кремля.

Об этом заявил командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош.

"Во-первых, воевать с женщинами - низко. Такие действия могут проводить только мерзавцы, пида*асы и враги Украины.

Во-вторых, существующая власть, каждый день теряя свой рейтинг войной с патриотами Украины, теряет свою и так не очень высокую легитимность.

В-третьих, все, что сейчас происходит, напоминает мне спецоперацию Кремля, а следовательно - требует адекватных действий украинского народа и патриотов в силовых государственных структурах.

В-четвертых, я уже неоднократно заявлял о том, что революционизацией ситуации в государстве воспользуется Путин и его марионетки в Украине. Идя на радикальные меры, патриоты должны это осознавать, потому что то, что сейчас является властью, совершенно этого не понимает. Она или дурная, или вражеская Украине.

В-пятых, постоянно циркулирует информация о возможном широкомасштабном вторжении Московии в Украину. Они к этому готовятся ежедневно. Значит и мы должны быть готовы. Рассчитывать на верховного главнокомандующего и новосформированные властные структуры не приходится", - написал Ярош.

Он отметил, что добровольцы не устали стоять на защите государства.

"Необходимо наконец объединиться всем государственническим силам как внепарламентским, так и парламентским. Выработать четкий план действий, сформировать структуры, которые в случае второго этапа нашей войны за независимость смогут контролировать ситуацию в государстве и отражать широкомасштабное вторжение врага", - отметил командир УДА.

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Сегодня утром сотрудники ГБР пришли с обыском в квартиру волонтера Маруси Зверобой. Ей и нардепу Софии Федыне вменяют угрозу убийством в адрес президента Владимира Зеленского.