Первый в истории визит: главы МИД Австрии, Чехии и Словакии поедут на Донбасс

Министры проведут переговоры и ознакомятся с ситуацией в зоне ООС. Фото: "РБК-Украина"

7 и 8 февраля министры иностранных дел Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчок совершат совместный визит в Украину.

Об этом сообщил МИД Украины.

Они проведут переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Обсудят дальнейшую поддержку Украины в противодействии российской агрессии, воплощение комплексного пакета сдерживания РФ, укрепление взаимодействия безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности Украины.

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Кроме этого, министры посетят зону проведения Операции Объединенных сил для ознакомления с ситуацией в безопасности в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

"Первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата - продемонстрировать солидарность с нашим государством на фоне агрессивных действий Российской Федерации" - говорится в сообщении.

Достоверных теоретических дат начала агрессии России против Украины нет. Об этом сказал министр внешних дел Дмитрий Кулеба на брифинге. По его словам, доступная информация не позволяет вычислить четкую дату. Украинское государство владеет полной информацией о маневрах на границе.