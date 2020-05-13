Первый транш МВФ получим до конца мая - Шмыгаль

По словам премьера, это "позволит избежать финансовых проблем"

Украина в ближайшее время подпишет меморандум с МВФ о получении финансовой помощи. Об этом в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Касательно МВФ. Переговоры продолжаются на уровне президента, премьер-министра и соответствующих министерств. С руководителем МВФ, госпожой Кристалиной (Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ. - Gazeta.ua). Переговоры непростые.

Речь идет о больших деньгах для Украины. Тем более во время кризиса. Речь идет о взаимном доверии. Сегодня уже находимся на этапе, близком к подписанию меморандума и получению первого транша, - так, как и было договорено", - сказал глава правительства.

По словам премьера, это "позволит избежать финансовых проблем".

"Надеемся, что уже к концу мая выйдем на подписание документов, получение первого транша средств - так, как это и было договорено", - заявил Шмыгаль.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужна помощь МВФ. По словам главы государства, есть договоренность о минимум $8 млрд.