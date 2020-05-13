Первый транш МВФ получим до конца мая - Шмыгаль

 
Ексклюзивы
1/5
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1071
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 810
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 630
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 4086
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 414
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3132
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4842
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 738
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3924
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2709
Фото
Все фото
3
5
4
7
4
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19
Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
&quot;Решение принял&quot; - Кличко отреагировал на инцидент с полицейским с участием своего заместителя
"Решение принял" - Кличко отреагировал на инцидент с полицейским с участием своего заместителя
Видео
Все видео
Рада проводит заседание (онлайн)
Рада проводит заседание (онлайн)
Порошенко призвал Зеленского продлить запрет российских соцсетей и каналов
Порошенко призвал Зеленского продлить запрет российских соцсетей и каналов
"Все мы - дети, пока мама с нами": политики поздравляют украинских женщин с Днем матери
"Все мы - дети, пока мама с нами": политики поздравляют украинских женщин с Днем матери
Венедиктова начала записывать видеоотчеты и вспомнила о Стерненко
Венедиктова начала записывать видеоотчеты и вспомнила о Стерненко
В День памяти Зеленский напомнил о воинах, которые сегодня защищают Украину
В День памяти Зеленский напомнил о воинах, которые сегодня защищают Украину
Интервью
1/5
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 630
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3132
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 738
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3924
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1890
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
12 мая 2020
Просмотров: 585
Колишній
– Як думаєш, у нього зараз хтось є? – подруга Оксана вкотре заходить на сторінку колишнього в соцмережі. – Клявся, що однолюб. ...
среда, 13 мая 2020 11:02

Первый транш МВФ получим до конца мая - Шмыгаль

  Комментировать
Первый транш МВФ получим до конца мая - Шмыгаль
По словам премьера, это "позволит избежать финансовых проблем"

Украина в ближайшее время подпишет меморандум с МВФ о получении финансовой помощи. Об этом в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Касательно МВФ. Переговоры продолжаются на уровне президента, премьер-министра и соответствующих министерств. С руководителем МВФ, госпожой Кристалиной (Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ. - Gazeta.ua). Переговоры непростые.

Речь идет о больших деньгах для Украины. Тем более во время кризиса. Речь идет о взаимном доверии. Сегодня уже находимся на этапе, близком к подписанию меморандума и получению первого транша, - так, как и было договорено", - сказал глава правительства.

По словам премьера, это "позволит избежать финансовых проблем".

"Надеемся, что уже к концу мая выйдем на подписание документов, получение первого транша средств - так, как это и было договорено", - заявил Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МВФ встал на защиту НАБУ

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужна помощь МВФ. По словам главы государства, есть договоренность о минимум $8 млрд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Первый транш МВФ получим до конца мая - Шмыгаль». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Арестовали сторонника украинизации

"Формуле-1" исполняется 70 лет

Покушение на Папу: снайпер выстрелил шесть раз

Николай Хвильовой застрелился в кабинете

Самое читаемое
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
10
 Просмотров: 20880
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
 1 Просмотров: 18497
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах 1 Просмотров: 17514
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
27
 Просмотров: 14454
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет 2 Просмотров: 12699
Политика
Депутаты требуют внеочередного заседания парламента из-за ситуации с российскими сайтами
Депутаты требуют внеочередного заседания парламента из-за ситуации с российскими сайтами Просмотров: 18
Шмыгаль о лоббизме интересов Ахметова: "Ложь"
Шмыгаль о лоббизме интересов Ахметова: "Ложь" Просмотров: 18
Партией мэров занимался Гройсман - СМИ
Партией мэров занимался Гройсман - СМИ Просмотров: 171
В России могут выбирать президента по почте - у Путина готовят законопроект
В России могут выбирать президента по почте - у Путина готовят законопроект Просмотров: 54
Рада проводит заседание (онлайн)
Рада проводит заседание (онлайн)
 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
4
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
4
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
4
США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект
3
ОП не публикует петицию с просьбой отозвать заявление Зеленского на Звиробий и Федыну - волонтер Гай
3
Западные социологи: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтингах политических партий
Голосов: 16399
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua