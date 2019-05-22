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среда, 22 мая 2019 12:25

"Переговоры с Россией - это украинский Брекзит" - Вятрович

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  Вятрович заявил, что переговоры с Россией - это украинский Брекзит. Фото: Bigmir.net
Вятрович заявил, что переговоры с Россией - это украинский Брекзит. Фото: Bigmir.net

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что переговоры с Россией - это украинский Брекзит.

"Референдум о переговорах с Россией - это украинский брекзит. Только перед Украиной встанет угроза выхода из международного содружества, а собственной сущности", - написал он в facebook.

Под постом пользователи соцсетей выразили недовольство:

"Конституция растоптана, закон нарушен, референдум в интересах России анонсировано. Сейчас есть необходимость в создании Национального комитета защиты Украины";

"Вообще то это прямой сепаратизм"; "Это только первые ласточки малороссийского переворота. С каждым днем будет жарче".

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Глава Администрации президента Андрей Богдан допускает проведение референдума по мирным соглашениям с Россией. "Мы вынуждены искать компромиссы. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - отметил глава АП Андрей Богдан.

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