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пятница, 15 мая 2020 13:21

Переговоры "об Украине без Украины" при Зеленском становятся нормой - Геращенко

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Переговоры &quot;об Украине без Украины&quot; при Зеленском становятся нормой - Геращенко
Нардеп Ирина Геращенко: "Нам для того, чтобы оставаться на повестке дня, нужно демонстрировать чрезвычайно активную внешнюю политику". Фото: ЛІГА.net

Зеленский нарушил главный внешнеполитический принцип команды Порошенко - "ничего об Украине без Украины", и теперь вопрос Донбасса обсуждают без нашего участия. Такая ситуация недопустима.

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко в эфире программы "Право на власть".

"Я хочу напомнить конституционные полномочия президента Украины - это внешняя политика и Верховный Главнокомандующий. Даже несмотря на ту бешеную критуку, которую "1+1" направлял на Порошенко, все признавали, что он был достойным главнокомандующим. Сегодня команда Зеленского перечеркнула ключевое достояние команды Порошенко: ничего об Украине без Украины. Мы за это очень боролись.

Что мы видим сегодня? Трамп обсуждает с Путиным Украину, Путин обсуждает с Макроном, Козак обсуждает с администрацией Меркель ситуацию на Донбассе. Где здесь Украина?", - заметила Геращенко.

"Мне кажется, что это очень опасно в условиях, когда мир накрывает экономический кризис и коронавирус. Нам для того, чтобы оставаться на повестке дня, нужно демонстрировать чрезвычайно активную внешнюю политику", - добавила Геращенко.

Она в очередной раз подчеркнула, что вина за агрессию на Донбассе лежит на Путине, и Зеленский должен более жестко реагировать на действия страны-агрессора.

"Нужно демонстрировать жесткую политику по отношению к агрессору. Мы забыли о том, что враг на Донбассе продолжает убивать украинских солдат. Согласно справки Минобороны, за год президентства Зеленского на Донбассе были убиты 100 украинских солдат. Мы не изменились по нашим оценкам. Путин напал на Украину и продолжает агрессивную политику. Зеленский должен понять, что нельзя так легкомысленно говорить "нужно просто перестать стрелять", и тогда прекратится война. Потому что не Украина ее начинала. Ее начала Российская Федерация", - отметила Геращенко.

Геращенко напомнила, что команда Порошенко сделала значительный вклад в построение системы освобождения заложников и добилась решения Гамбургского морского трибунала по делу моряков, что помогло вернуть их домой.

"Наша команда все, что знала об освобождении заложников, передала Зеленскому, потому что мы хотим в этом успехов. То, что были освобождены десятки украинцев с оккупированной территории и моряков из российских тюрем, в этом была большая заслуга предыдущей власти. Потому что была создана мощная команда, которая представляла украинские интересы в международных судах. Эта команда была сформирована президентом Порошенко, и собственно решение Гамбургского морского трибунала по морякам, который признал, что это военнопленные, помогло их освободить", - подчеркнула сопредседатель фракции.

Кроме этого, народный депутат обратила внимание на то, что безопасный и гуманитарный блоки на сегодняшний день не обсуждаются как ключевые приоритеты, а также остановилось обсуждение дорожной карты.

"Меня беспокоит вопрос Минска, что выброшена тема дорожной карты, которая была важна для нашей команды, где четко было определено, что ключевая тема - безопасность. Без безопасности не может быть никаких политических блоков. Что отвергнута тема гуманитарная - без доступа Красного Креста на оккупированные территории, поиска пропавших без вести, без этого нельзя говорить о решении гуманитарных вопросов", - подчеркнула она.

Геращенко отметила, что уже после Нормандской встречи с начала этого года ни разу не была достигнута договоренность о перемирии по всей линии фронта, а интенсивность обстрелов является постоянно высокой.

"При президенте Зеленском впервые в этом году не удалось договориться о перемирии. Перемирие на Донбассе русскими не соблюдалось ни одного дня, но во время этих перемирий снижалась интенсивность обстрелов, а следовательно уменьшалось убийство украинских солдат. Ни одно решение последнего саммита в Париже не выполнено. Там было громко объявлено, после того, как посмотрели друг другу в глаза президенты Зеленский и Путин, что до 31 декабря договорятся о дате режима тишины, но его до сих пор нет. В этом виноват Путин. Но меня смущает то, что мы перестали об этом говорить", - отметила Геращенко.

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