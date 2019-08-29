Перед первым заседанием нардепы почтили память погибших воинов

Вакарчук считает правильным начинать работу новой Рады с чествования памяти погибших

Новоизбранные народные депутаты почтили память павших на Донбассе украинских военнослужащих.

Перед первым заседанием Верховной Рады ІХ созыва парламентарии пришли к Стене памяти павших за Украину, расположенной возле Михайловского монастыря.

Почтил погибших лидер "Голоса" Святослав Вакарчук.

"Начинать всю каденцию и новую сессию Верховной Рады с молитвы по погибшим - очень символично. Оно очень вдохновляет, потому что дает большую мотивацию, ради чего ты идешь делать изменения в стране. А также оно возвращает тебя в реальность, в которой идет война, в которой гибнут люди, семьям погибших нужна поддержка... Хорошо, что мы начали именно отсюда сегодня", - сказал Вакарчук.

Новий парламент починає роботу в День пам'яті захисників України — людей, які загинули, боронячи нашу землю і незалежність. Їхні життя — це страшна ціна, яку Україна сплачує за можливість розвиватись і будувати сильне й комфортне суспільство. Маємо пам'ятати про це щодня. pic.twitter.com/eGS1g0Nm8U — Голос (@GolosZmin) August 29, 2019

"Сегодня - День памяти всех наших защитников. Перед первым рабочим днем ​​мы пришли всей командой возложить цветы, почтить", - отметил народный депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук.

Также цветы к Стене памяти положил пятый президент Петр Порошенко и новоизбранный народный депутат Мустафа Джемилев от "Европейской солидарности".

Вічна пам'ять українським воїнам, які ціною власного життя зберегли Україну.



Разом молимося за душі загиблих.



Царство Небесне… pic.twitter.com/WvNE0AYHYL — Петро Порошенко (@poroshenko) August 29, 2019

Ранее президент Владимир Зеленский определил 29 августа Днем памяти защитников Украины. В этот день в 2014-м в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны на Донбассе.