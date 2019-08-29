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четверг, 29 августа 2019 09:45

Перед первым заседанием нардепы почтили память погибших воинов

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Перед первым заседанием нардепы почтили память погибших воинов
Вакарчук считает правильным начинать работу новой Рады с чествования памяти погибших

Новоизбранные народные депутаты почтили память павших на Донбассе украинских военнослужащих.

Перед первым заседанием Верховной Рады ІХ созыва парламентарии пришли к Стене памяти павших за Украину, расположенной возле Михайловского монастыря.

Почтил погибших лидер "Голоса" Святослав Вакарчук.

"Начинать всю каденцию и новую сессию Верховной Рады с молитвы по погибшим - очень символично. Оно очень вдохновляет, потому что дает большую мотивацию, ради чего ты идешь делать изменения в стране. А также оно возвращает тебя в реальность, в которой идет война, в которой гибнут люди, семьям погибших нужна поддержка... Хорошо, что мы начали именно отсюда сегодня", - сказал Вакарчук.

"Сегодня - День памяти всех наших защитников. Перед первым рабочим днем ​​мы пришли всей командой возложить цветы, почтить", - отметил народный депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук.

Также цветы к Стене памяти положил пятый президент Петр Порошенко и новоизбранный народный депутат Мустафа Джемилев от "Европейской солидарности".

Ранее президент Владимир Зеленский определил 29 августа Днем памяти защитников Украины. В этот день в 2014-м в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны на Донбассе.

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Дата
29
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  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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