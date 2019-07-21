Парубий проголосовал и повеселил членов комиссии

Фото: Gazeta.ua

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий проголосовал на досрочных парламентских выборах.

Свой голос пришел отдать на участке, расположенном в Доме офицеров ВСУ возле Верховной Рады.

"Важно, чтобы Украина и в дальнейшем шла в НАТО и ЕС. Я проголосовал за будущее Украины и наших детей. Убежден, что мы не позволим изменить ключевые направления, которые начали за последние 5 лет", - сказал спикер.

Когда Парубий подошел к столу получить бюллетень, члены комиссии захотели с ним сфотографироваться. В ответ председатель ВР рассмешил присутствующих.

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Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.