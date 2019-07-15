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понедельник, 15 июля 2019 12:05

Партия Порошенко пикетируют ГБР

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Партия "Європейська солідарність" (бывшая БПП) в понедельник пришла с пикетом к зданию Государственного бюро расследований.

Трансляцию с акции вел телеканал "Прямий", который связывают с пятым президентом Петром Порошенко.

Люди кричали и требовали люстрации директора ГБР Романа Трубы: "Люстрация Трубы - это вопрос национальной безопасности". Принесли символические трубы, держали плакат "Труба, Портнов, ФСБ".

  В помещении ГБР люди стоят с партийными и сине-желтыми флагами.
В помещении ГБР люди стоят с партийными и сине-желтыми флагами.

Протест вызван "открытием дел по заявлениям Андрея Портнова (первый замглавы Администрации экс-президента Януковича. - Gazeta.ua)".

Представитель "ЕС" Динара Габибулаева заявила, что Труба "в связке с Портновым" и "действует по его заказу".

"Открываются уголовные дела, проводятся обыски тех людей, которые в 2014 году стали на баррикады, защищали государственные интересы. Будем требовать отстранения Романа Трубы", - заявила она.

Также на акцию пришли нардепы.

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На прошлой неделе Государственное бюро расследований вызвало на допрос Петра Порошенко. Дата - на 17 июля. В ведомстве не уточнили, о каком уголовном производстве идет речь.

В тоже время Андрей Портнов заявил в Telegram, что Порошенко вызвали на допрос по делу "об отмывании преступных доходов и легализации в оффшорах акций завода "Кузня на Рибальському".

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Дата
15
июля

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