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Парнас утвердает, что предупреждал Украину насчет военной помощи от США - NYT

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Парнас утвердает, что предупреждал Украину насчет военной помощи от США - NYT
Парнас предупреждал Украину.Фото: ru.krymr.com

Украино-американский бизнесмен Лев Парнас заявил, что предупреждал украинскую власть о заморозке военной помощи.

Тогда условием для ее предоставления было начало расследования насчет Баденов, написали в The New York Times.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди заявил, что Лев действовал по указанию адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, однако последний это отрицает.

Также уточнили, что тогда на встрече украинскую сторону представлял первый помощник президента Зеленского Сергей Шефир, а с Парнасом прибыл его партнер Игорь Фруман.

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Ранее Парнас предупреждал о том, что вице-президент Майк Пенс не приедет на инаугурацию Зеленского, если не будет расследование Байден.

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