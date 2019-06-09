Парламент объявил Молдову "захваченным государством"

Молдова объявила себя "захваченной". Фото: Радио Свобода

В Молдове парламентское большинство проголосовало за декларацию "О захваченном государстве".

Представитель проевропейского блока ACUM Андрей Нестасе зачитал декларацию, в которой говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и выражении вотума недоверия Конституционному суду страны, сообщает NewsMaker.

В частности, там содержится требование отправить в отставку главу Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией.

Нестасе также предложил обратиться в ЕСПЧ в связи с тем, что Конституционный суд Молдовы принимает решения, которые противоречат закону.

Ранее, Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны.