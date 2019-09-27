Паниковать не надо - премьер

Готовится новое соглашение с МВФ, правительство будет улучшать бизнес-среду, говорит Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

С Международным валютным фондом заключат новое долгосрочное соглашение. Паниковать не надо.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в пятницу.

"Успокою сразу панику, которая вчера разлетелась в украинских СМИ - переговоры с международными партнерами в активной фазе. Мы начали обсуждение новой 3-летней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования", - сказал глава правительства по итогам работы миссии фонда в Киеве.

Заключение staff agreement - рекомендации совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с Украиной - ожидают в течение следующих нескольких недель.

Гончарук сообщил, что глава миссии МВФ положительно оценил реформы, которые провели в Украине в последние годы. Правительство планирует проводить эти реформы и в дальнейшем для обеспечения экономического роста.

"Будем улучшать бизнес-среду и проводить ключевые реформы - большой приватизации госпредприятий, реформу агросектора, борьбу с коррупцией. Важным остается также успешное проведение судебной реформы", - сказал премьер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Падение доллара остановилось

Ранее в МВФ заявляли, что миссия провела продуктивные дискуссии о политике для новой программы с Украиной. Особенно о фискальной и денежно-кредитной политике и о ключевых шагах реформ.