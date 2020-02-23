"Паника с коронавирусом - это спецоперация" - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина

Состоялся преднамеренный слив информации, говорит журналист.

Власть вместо того, чтобы предотвратить панику среди населения в теме коронавируса, наоборот культивировала ее.

Об этом сказал журналист Роман Скрыпин.

"Это зондирование почвы и проведение специальной операции по проверке, как это работает в случае, если очень понадобится. Все, что происходит сейчас - последствия искусственно созданной паники, ажиотажа. Медиа, которые доведены олигархами до ручки, в этом играют не последнюю роль. Медиа, где не ценится профессионализм, компетентная точка зрения, а лояльность к владельцу. Поэтому у нас появляется хайп, кто первый расскажет, что "коронавирус передается половым путем".

Все создавалось медленно. Раскачивается информация о вирусе. В понедельник министр (Аваков. - Gazeta.ua) выходит в эфире "Свобода слова" на канале олигарха Пинчука и начинает нам показывать страшные вещи, что в таком виде будут встречать - маски, защитные костюмы. Мы запуганы, а министр вместо того, чтобы сказать "Просто эвакуируют людей" создает панику. И паника распространяется, люди верят.

Далее бросают постоянную информацию - вот самолет, вот он полетит, забирает, отслеживаем, высадили. Начинается цирк с конями, постоянное онлайн-информирование. Чуваки, так это не делается. Есть определенный уровень секретности. А вы вместо этого говорите: сначала туда повезут, затем туда. Происходит шоу, показывают ужасную картинку сначала в "Медоборах", затем Новых Санжарах. Затем - передвижение техники Нацгвардии, которая подчинена министру внутренних дел. Санжары не видели такого количества Нацгвардии, полицейских и военной техники никогда. Это для чего делается? Чтобы люди просто ох*ели.

У президента есть все силовики включая Авакова, областные, районные государственные администрации. То есть полностью управляемая вертикаль. И можно все сделать без лишнего шума, если иметь ум. Однако все показывают онлайн. Это все равно, что показывать перемещение украинских войск на фронте. Это называется - преднамеренный слив информации.

Аваков, который за этим стоит, отправляется в Новые Санжары. С целью чего? Дать интервью журналистам или лично руководит спецоперацией? Это все, как в анекдоте "Купи слона - продай слона". Создается проблема, а потом ее оперативно решают.

Надо было предотвратить нервозности, истерии. Государство с этим не справилась. Такое впечатление, что намеренно это все культивировало.

Население годами дебилизировали "кварталами", "битвами экстрасенсов", "интером", ток-шоу. Им легко манипулировать

Сейчас пик эпидемии гриппа, от которого тоже умирают люди. Но об этом никто не задумывается. Идет огромная манипуляция. Здесь есть огромное соединение, простите, дебилизированного годами всякими "кварталами", "битвами экстрасенсов", "Интером", ток-шоу и т.д. населения. Население не образованное легко поддается панике, им легко манипулировать. С точки зрения тех, кто манипулирует, есть биомасса, главное запустить "правильный" месседж. И есть силовые органы, которые контролируют эту массу людей. В случае необходимости показывают свою силу задержанием, а не предотвращают подобным вещам. И страной ширится "прекрасная картинка" о кипише в Новых Санжарах. В мире создается имидж долбо*ов, которые бьют окна в автобусах.

Возможность управляемой массой была в руках президента, правительства, в частности министра внутренних дел. Поэтому вирус можно называть не COVID-19, а Каб - 2020. Это замер температуры по палате, или измерения силовых возможностей. Идет игра мускулами", - сказал Роман Скрыпин в эфире Skrypin.ua

В Новых Санжарах в медицинском центре Нацгвардии на карантине находятся 73 человека. Это граждане Украины и других государств, которых эвакуировали из китайского города Ухань. Вместе с ними на карантине находится персонал, врачи и министр здравоохранения Звездная Скалецкая.