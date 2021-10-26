"Палками по голой жопе" - мэр Ивано-Франковска придумал наказание для вандалов

Разбитый фонарь вандалами в Ивано-Франковске. Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предлагает бить вандалов за порчу имущества города лозиной посреди площади.

Об этом он написал в Facebook.

На днях в сети распространили видео, как два парня разбили фонари на ул. Низовая и летнюю площадку заведения возле Ратуши.

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Марцинкив отметил, что злоумышленников разыскали. Полиция открыла уголовное производство. Один из вандалов уклонялся от военной службы. Поэтому его передали в военкомат.

"Думаю, хулиганов надо наказать. Быстро и показательно. Я бы в уголовный кодекс внес изменения. Чтобы одним из видов наказания было - надавать палками по голой жопе посреди площади. Делаешь плохо - показательно получаешь наказание. Кажется, это было бы эффективнее всего", - написал Марцинкив.

Руслан Марцинкив обещал 1 млн грн учебному заведению Ивано-Франковской общины, где первыми вакцинируются 100% педагогов. Деньги должны пойти на развитие инфраструктуры.