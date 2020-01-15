Отставка Гончарука сейчас не выгодна Зеленскому - эксперт

"Разбор полетов" в отношении Гончарука может начаться после Давосского форума. Фото: Ракурс

Политолог Владимир Фесенко заявил, что отставка премьера Алексея Гончарука сейчас не выгодна президенту Владимиру Зеленскому.

Эксперт считает, что "разбор полетов" может начаться после Давосского форума. Об этом Фесенко написал в Facebook.

"Я пока сомневаюсь в скоропалительной отставке Гончарука. Президент собирается на Давосский форум. Отправлять премьера в отставку перед Давосом - плохой сигнал инвесторам. Ну а после Давоса возможен новый разбор полетов. Кроме того, надо еще закрыть тему земельной реформы. И здесь отставка правительства также будет неуместной. Но тучи над Гончаруком могут сгуститься и молнии над головой начнут сверкать", - говорится в сообщении.

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В сеть попала запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук критикует президента Владимира Зеленского за примитивное понимание экономических процессов в стране. После этого из разных источников стали поступать сообщения об отставке Гончарука. В свою очередь в Кабмине увольнения премьера опровергли.