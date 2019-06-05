Отставка Авакова: петиция набирает голоса с большой скоростью

Автор: kievpravda.com Петицию об отставке Авакова подписали более 18 тысяч человек

Петицию с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова подписали более 18 тыс. человек.

"Петицию "Про немедленное отстранение от выполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Авакова" подал 26 мая гражданин Украины Роман Василенко. Доступным для подписания требование стало 2 июня, в 10:15 4 июня под петицией стояли подписи более 4 тыс. человек.

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Для рассмотрения президентом петиция должен набрать более 25 тыс. голосов в течении 3 месяцев.

Глава МВД Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко и руководитель Нацполиции Сергей Князев должны понести политическую ответственность за гибель 5-летнего мальчика, которого застрелили полицейские.