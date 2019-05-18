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суббота, 18 мая 2019 14:20

Отсрочка реформы энергорынка снизит финансовую устойчивость страны - эксперт

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Отсрочка реформы энергорынка снизит финансовую устойчивость страны - эксперт
Украина не получит 500 млн евро финпомощи, если не запустит новый рынок електроегергии до 1 июля. Фото: SlideShare

В случае задержки предусмотренной законом с 1 июля реформы рынка электроэнергии, Украина не получит помощь от международных финансовых организаций. Это осложнит выполнение обязательств по внешнему долгу и снизит финансовую устойчивость нашей страны. Об этом политолог Светлана Кушнир сообщила в эфире телеканала NewsONE.

"У нас есть специальный орган по внедрению энергорынка. Ему недавно прислали письмо наши международные партнеры. Они заявили, что считают неприемлемыми отсрочки старта второго этапа реформы, который запланирован в соответствии с законом на 1 июля. И они предупреждают, что в случае несвоевременного введения реформы рынка электроэнергии под большим вопросом будет очередной транш макрофинансовой помощи от Евросоюза. Это не какие-то шутки, это не смешно. Потому что это полмиллиарда евро, которые нам необходимы. А к макрофинансовой помощи ЕС "привязан" кредит Всемирного банка на полмиллиарда долларов, которые нам также очень нужны. Давайте не забывать, у нас этот 2019 и 2020 - это годы, когда мы колоссальные суммы выплачиваем по внешним заимствованиям ", - заявила Светлана Кушнир.

В конце апреля международное сообщество выразило обеспокоенность торможением запуска нового рынка электроэнергии и призвало к своевременному внедрению нового рынка электроэнергии. Об этом говорилось в совместном письме главы представительства Евросоюза в Украине Хюга Мингарелли, директора Европейского энергетического сообщества Янеза Копача, главы представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрика де Загона, управляющего директора Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патрона, директора миссии USAID в Украине Сюзана Фрица.

Запуск конкурентного рынка электрической энергии с 1 июля 2019 является обязательством Украины перед Евросоюзом. Реформа в сфере энергетики - одно из условий для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 500 млн. евро.

22 марта Национальный банк Украины сообщил, что в 2019 году Украина должна осуществить выплаты по внешнему государственному долгу в сумме 5,85 млрд долл.

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