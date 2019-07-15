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Отбирать лицензию у телеканалов-предателей, тюрьмы за "переговоры" с Москвой: у Вакарчука придумали жесткий закон

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Отбирать лицензию у телеканалов-предателей, тюрьмы за &quot;переговоры&quot; с Москвой: у Вакарчука придумали жесткий закон
За "переговоры" в Москве надо давать 15 лет тюрьмы, говорят в партии Вакарчука.

Партия Святослава Вакарчука "Голос" хочет криминализировать "сепаратные переговоры" с представителями государства-агрессора.

Об этом заявили в политсиле, пишет "Українська правда"

Сепаратные переговоры в законопроекте называть переговоры от имени Украины "без надлежащего полномочия органов государственной власти Украины" относительно внутренней и внешней политики Украины с должностными лицами иностранного государства, признанной Верховной Радой агрессором.

"Партия предлагает уполномочить СБУ предотвращать и противодействовать таким переговорам, а Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания - лишать лицензии вещателей, которые поддерживают предателей информационно", - говорится в сообщении.

Законопроект, который опубликовала партия, расширяет статью 111 "Государственная измена" Уголовного кодекса.

Наказание за "сепаратные переговоры" - лишение свободы на 13-15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Также "Голос" предлагает добавить в перечень недопустимых действий призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины, распространение информации, посягающее на территориальную целостность и суверенитет Украины или оправдывает агрессию против Украины или оккупацию ее территории.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

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15
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