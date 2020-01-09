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четверг, 09 января 2020 14:32

Оскорбляли Зеленского в эфире: на "Прямой" придут с проверкой

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Оскорбляли Зеленского в эфире: на &quot;Прямой&quot; придут с проверкой
Решение о проверке поддержали пятеро из семи присутствующих членов Нацсовета. Скриншот

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "Прямой" по жалобе женщины на ведущего Сергея Пояркова, который якобы оскорблял президента Владимира Зеленского в эфире.

Об этом сообщил "Детектор.медиа".

В Нацсовет обратилась женщина с фамилией Касьяненко, указывая, что ведущий Поярков оскорбляет честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского, членов его семьи, граждан Украины, отдельные этносы, употребляет нецензурную брань.

Мониторинг Нацсовета эти сюжеты зафиксировал, а проверка должна определить, было ли нарушение закона.

Решение о проверке поддержали пятеро из семи присутствующих.

Один из членов Нацсовета Сергей Костинский назвал голосование политическим, а саму программу – недостойной, которую "неправильно выпускать в эфир".

Костинский напомнил о пятилетней практике – не ограждать публичных лиц в сюжетах.

Его поддержала Ульяна Фещук, указав, что "защита чести и достоинства – это личное дело оскорбленных".

На что ее коллега Олег Черныш указал, что такая практика является неэффективной.

Ольга Герасимьюк указала, что "рынку время подать сигнал о недопустимости многих вещей". В поведении ведущего увидела не политические мотивы, а нарушение этических стандартов профессии.

"Речь идет не только о президенте Украины. Есть признаки оскорбления, которое наносится всей стране, негативно влияет на создание ее имиджа в международных сообществах, также оскорбительно звучит подобная лексика на ТВ для граждан страны. Речь идет не об отдельном сюжете, а о целой передаче, в которой участвовали другие гости и поддерживали такую ​​риторику. Ведущий точно не имеет права подавать такой пример в информационном пространстве. Я считаю, что надо провести проверку и подумать, что делать с другими каналами, пренебрегающими стандартами профессии".

На заседании Нацсовета не уточнили, о каком именно продукте идет речь.

"Детектор.медиа" предполагает, что говорится о выпуске программы "Поярков News" за 27 декабря 2019. В нем ведущий назвал Зеленского "маленьким чмом", "криворожским сцикунчиком", а его отца – "тупым".

Телеканал "Прямой" связывают с пятым президентом, ныне депутатом от "Европейской солидарности" Петром Порошенко.

В новогоднюю ночь "Прямой" вместе с "5 каналом" показывали поздравления Порошенко, а не Владимира Зеленского.

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