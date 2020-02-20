Осенью Украина повысит свой статус в НАТО - министр обороны

Украина повысит свой статус в НАТО. Фото: Сегодня

Если темпы реформ будут сохранены, Украина может уже в 2020 году стать для НАТО партнером с расширенными возможностями.Это является повышением статуса Украины в Североатлантическом альянсе.

"Основные итоги Мюнхена следующие: уменьшения внимания к Украине на уровне экспертов и министерства обороны не имеет места – внимание очень большое, есть большая поддержка. Есть полная поддержка нашего курса реформ, они знают про наш курс реформ", - заявил министр обороны Андрей Загороднюк, сообщает РБК-Украина.

Украина присоединится к миссии НАТО в Ираке, как только Альянс определится со сроками и задачами такой миссии. О ее восстановлении договорились в Брюсселе министры обороны стран НАТО. Меморандум со стороны Украины подписал глава оборонного ведомства.

Он рассказал, что имел встречи с более чем десятью коллегами. "В Брюсселе, за день до Мюнхена, у нас была встреча с генеральным секретарем и его заместителем. Заседание фактически как комиссия Украина – НАТО, неформальное. И там присутствовали все министры обороны стран-членов НАТО, которые приехали в Брюссель", - рассказал Загороднюк.

Также, в Украине постоянно работают советники министров обороны стран НАТО, которые докладывают о ходе реформ. Сохранение темпов реформирования оборонной отрасли министр назвал ключевой предпосылкой для получения в сентябре нового статуса.

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Ранее, в НАТО рассказали о "потрясающем вкладе" Украины в миссии в Афганистане и Ираке.