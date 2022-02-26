ОПЗЖ выгоняют Киву

Кива сбежал из Украины в Испанию. Фото: УНИАН

Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко инициировал процесс исключения Ильи Кивы из ее рядов, чтобы он "не мешал мирному процессу, который должен состояться в Украине".

Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер" 26 февраля.

"Провокаторы, пытающиеся помешать мирному процессу, исключаются из фракции. И те люди (Кива), которые разжигают рознь, а не способны к мирному процессу, им не место в нашей фракции", – сказал Бойко.

По его словам, ОПЗЖ выступает за срочные переговоры по прекращению военного конфликта и готова помогать в этом "всеми силами".

"Считаем, что сейчас это единственный шаг для того, чтобы остановить войну", – подчеркнул Бойко.

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14 февраля в СМИ сообщили, что Илья Кива 30 января уехал в Испанию. Вскоре он заявил, что не намерен возвращаться в Украину. Причиной этого Кива назвал якобы "преследование за другую позицию и критику власти".