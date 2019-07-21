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воскресенье, 21 июля 2019 09:17

Онищенко сняли с выборов

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Онищенко сняли с выборов
За рубежом Александр Онищенко скрывался от следствия. Фото: УНІАН

Депутата-беглеца Александра Онищенко сняли с парламентских выборов в Украине.

Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК на решение Шестого апелляционного админсуда. Последнее обязывало зарегистрировать Онищенко кандидатом в народные депутаты, в Facebook сообщила пресс-служба ЦИК.

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Верховный суд установил, что предоставление ненадлежащей правовой оценки установленным фактическим обстоятельствам дела привело Шестой апелляционный административный суд к ошибочному выводу.

18 июля суд во второй раз позволил Александру Онищенко баллотироваться в Верховную Раду из-за "вновь открывшиеся обстоятельства". Ранее, 15 июня ЦИК отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы, потому что в течение последних 5 лет не проживал в Украине. Он подал в суд. 21 июня Шестой апелляционный админсуд обязал ЦИК зарегистрировать его кандидатом в нардепы. 25 июня ЦИК повторно отказала Онищенко, а Верховный суд признал правомерным отказ в регистрации нардепа-беглеца кандидатом на выборах в Верховную Раду.

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