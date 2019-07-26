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Окружной админсуд влияет на принятие решений Конституционным судом и деятельность ГБР - ГПУ

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Окружной админсуд влияет на принятие решений Конституционным судом и деятельность ГБР - ГПУ
В Окружном суде Киева проводят обыски. Фото: УНИАН

ГПУ зафиксировала противоправное влияние Окружного административного суда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

"Зафиксировано множество действий с признаками вмешательства в деятельность судей, деятельность других органов государственной власти, которым обязательно будет дана правовая оценка, потому что это то организованное системное давление на принятие решений судами", - сказал руководитель Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк. - Пишет об этом УНИАН.

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Влияние Окружного админсуда Киева на другие органы государственной власти не имеет ничего общего с правосудием, и на это обязательно должна быть немедленная реакция.

"Органы, на которые было осуществлено вмешательство, - это влияние на принятие решений Конституционным судом, принятие решений ВККС и ВСП (фактически те органы, которые могут влиять на судебную систему и привлечению к дисциплинарной ответственности), на министерства и ведомства, влияние на ГБР. Огромный объем действий по признакам преступлений, которым обязательно будет дана оценка", - говорит Горбатюк.

По его словам, можно говорить о влиянии отдельных членов, на принятие тех или иных решений именно Конституционным судом. То есть преклонение определенных членов Конституционного суда на принятие тех или иных решений, которые нужны этим лицам. Это связано с отменой за незаконное обогащение и признанием незаконного (неконституционного) закона о люстрации.

В Окружном административном суде Киева Национальное антикоррупционное бюро вместе с Генеральной прокуратурой проводят обыски.
Обыски проходят в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений председателем и отдельными судьями ОАСК.

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