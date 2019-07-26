Окружной админсуд представляет угрозу национальной безопасности ГПУ

Окружной административный суд Киева. Фото: LB.ua.

В Киеве судьи Окружного административного суда вмешивались в работу государственных органов власти, составляет национальную угрозу.

"Окружной административный суд принимает большое количество решений, связанных с высшими органами государственной власти, должностными лицами высших органов государственной власти, многими сферами государственного и общественного значения. Сегодня установлено, что происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны, в первую очередь, руководства этого суда, но не только в рассмотрение дел, но и в деятельность других органов власти, в том числе, Конституционного суда, министерств, ведомств, судов, что, по нашей оценке, составляет угрозу национальной безопасности, так как по за судебным процессом в ручном режиме принимаются решения судами. Поэтому было принято решение, чтобы к завершению расследования мы хотим обнародовать информацию, которую мы считаем суспильноважливою, и чтобы на это реагировать ", - сообщил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, - пишет ТСН.

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В Окружном административном суде Киева национальное антикоррупционное бюро вместе с Генеральной прокуратурой проводит обыски.

Обыски проходят в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.