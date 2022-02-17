Около Медведчука: у Шуфрича есть оформленный по законам РФ особняк в Крыму - "Схемы"

В собственности семьи народного депутата от ОПЗЖ Нестора Шуфрича обнаружили земельные участки и имение в поселке Симеиз на южном берегу оккупированного Крыма, приобретенные еще в 2013-м.

Впоследствии недвижимость зарегистрировали по законодательству Российской Федерации, сообщают журналисты "Схем". Семья нардепа также покупала по законам РФ недвижимость и после оккупации, в частности, дополнительные сотки крымской земли.

"Сам Шуфрич подтвердил, что его семья имеет недвижимость на полуострове, но заявил, что оформление имущества в Крыму по российским законам "разрешено в Украине", хотя это не соответствует действительности. Юристы, правозащитники и официальные представители украинской власти объясняют, что такие действия – фактическое признание действия законов РФ в Крыму и легитимизация власти оккупантов на украинском полуострове", - отмечают расследователи.

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Роскошный пентхаус Шуфрича находится по соседству с виллой подозреваемого в государственной измене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

"В 2012 году президент РФ Владимир Путин после встречи с украинским президентом-беглецом Виктором Януковичем приезжал туда в гости к своему куму, чтобы поздравить крестницу и послушать поющий фонтан. Поместье с парком даже обозначено на карте. Так и называется – "вилла Медведчук", - говорится в расследовании.

Ранее все внимание СМИ фокусировалось именно на этом здании. Теперь же оказалось, что "зеркальный" дом рядом принадлежит семье другого известного украинского политика. И право собственности зарегистрировано по законам оккупационной власти.

"В 2013 году инвестиционная компания "Спорт-тур" семьи Медведчука продала часть земли со зданием. "Схемы" ознакомились с договорами купли-продажи. В частности, 1,5 га земли на крымском побережье были проданы за 3 млн 300 тыс. грн. В то же время указанная в документе экспертная оценка составляет 5,5 млн грн", - сообщают журналисты.

Фото: radiosvoboda.org

Покупатель, которому семья Медведчука сделала существенную скидку на землю – почти в два раза – компания "Авто бизнес групп". Сам недострой на 4,5 тыс. кв. м покупателям обошелся еще в около 11 млн грн. Соглашение от имени "Авто бизнес груп" подписал ее директор – помощник Шуфрича Виктор Сидорук.

Отстраненный президентом председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз Автономной республики Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах.