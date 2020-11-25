"Ограничение нам нужны" - министр объяснил инициативу о новогоднем локдауне

Ткаченко считает, что нужен двух-трехнедельный ограничительный период. Фото: 24 канал

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко озвучил идею о новогоднем локдауне в Украине. И это его личная позиция.

Об этом министр сообщил в эфире телеканала "1+1".

Ткаченко подчеркнул, что об усилении карантина следует предупредить заранее.

"Я не похититель Рождества. Это моя точка зрения, которая возникла из-за дискуссии по поводу карантина выходного дня. В определенной степени ограничения нам нужны, потому что есть высокие цифры заболевания. Очевидно, что также нужно прогнозирование. Креативной индустрии, сфере культуры, малому и среднему бизнесу нужно понимать, когда могут быть дополнительные ограничения".

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На новогодние и рождественские праздники в Украине традиционно наблюдаются большие скопления людей, отметил он.

"Мне кажется, нужен двух-трехнедельный ограничительный период. Я не знаю, в какой форме, но это дало бы бизнесу возможность прогнозировать свои убытки, планы о том, каким образом можно было бы действовать сейчас, перед праздниками, во время праздников, и после праздников".

В правительстве предлагают запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий. С 25 ноября Кабмин обязан заранее предупреждать о введении карантина. В силу вступило соответствующее постановление, которое ранее принял парламент.