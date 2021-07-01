Офис президента делал депутатам "выгодные предложения" за отставку Разумкова, но не собрал голосов — СМИ

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Офис президента делал народным депутатам "выгодные предложения" за голосование за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Об этом сообщил "24 канал" со ссылкой на источники в ОП.

"У Зеленского прощупывают почву, контактируют с депутатами с орбиты Димы (Разумкова — ред.). Есть информация, что делали "выгодные предложения" за голос за его отставку. Но из необходимых 226 голосов едва собрали сотню. По этому поводу заметно нервничают и оказались в слабой позиции", — рассказал источник издания.

По оценке источника, собрать нужное количество голосов не удалось из-за растущего влияния Разумкова внутри парламента. В разных фракциях растет число его сторонников: депутаты поддерживают действующего спикера за соблюдение регламента, защиту парламента от "ручного управления" ОП и центризм. "Даже, если Офис контролирует монобольшинство конвертами с декабря за исправные и дисциплинированные голосования, то не факт, что этими же конвертами они смогут переманить на свою сторону депутатов в вопросе отставки спикера. Ведь одно дело нажать кнопку "За" в турборежиме, другое пойти на подлость против Разумкова, с которым у многих доверительные и хорошие личные отношения", — пишет издание.

По данным "24 канала", ОП рассматривает Разумкова как потенциального конкурента Зеленского на выборах 2024 года и хочет видеть на его должности более лояльного к себе первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Этим обусловлено его участившееся появление в СМИ, в частности, подконтрольных олигарху Ринату Ахметову. "На некоторых телеканалах Разумков и депутаты, которых считают к нему приближенными, стоят в стоп-листах. Все инфоповоды "сбивают". Например, на ахметовских он в принципе под запретом. Был вброс о союзе Ахметова и Разумкова. В действительности все наоборот: его "выключают" из эфира его каналов, а бывший ведущий "Украины 24" устраивается к Зеленскому пресс-секретарем", — рассказал изданию высокопоставленный источник в медиа-среде.