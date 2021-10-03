"Оффшор 95": СБУ открестилась от обвинений о запрете скандального фильма о Зеленском

 
Ексклюзивы
1/5
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 9
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2241
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1233
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 198
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 774
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3285
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
5 Просмотров: 3537
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 2853
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 495
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
1 Просмотров: 783
Фото
Все фото
5
5
5
4
15
Запад должен перестать пытаться &quot;не обижать Путина&quot; - Порошенко на сфере безопасности конференции в Швеции
Запад должен перестать пытаться "не обижать Путина" - Порошенко на сфере безопасности конференции в Швеции
&quot;Здесь депутаты живее, чем под куполом&quot; - Зеленский в Трускавце
"Здесь депутаты живее, чем под куполом" - Зеленский в Трускавце
В столице проходит &quot;Марш за Киев&quot;
В столице проходит "Марш за Киев"
Зеленский приехал на &quot;большую фракцию&quot; своей партии
Зеленский приехал на "большую фракцию" своей партии
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Видео
Все видео
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
Брифинг Зеленского в Трускавце: онлайн-трансляция
Брифинг Зеленского в Трускавце: онлайн-трансляция
"Слуги народа" променяли Зеленского на выпивку с икрой
"Слуги народа" променяли Зеленского на выпивку с икрой
Венедиктова заявила о 10 версиях покушения на Шефира
Венедиктова заявила о 10 версиях покушения на Шефира
"Ты за***л уже": Тищенко в Трускавце обматерил своего однопартийца
"Ты за***л уже": Тищенко в Трускавце обматерил своего однопартийца
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
3 Просмотров: 1494
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 423
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8145
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 630
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 396
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
воскресенье, 03 октября 2021 19:05

"Оффшор 95": СБУ открестилась от обвинений о запрете скандального фильма о Зеленском

  Комментировать
&quot;Оффшор 95&quot;: СБУ открестилась от обвинений о запрете скандального фильма о Зеленском
Расследование "Оффшор 95" команды Слидство.Инфо - это часть международного проекта Pandora Papers, содержащий 2,94 терабайт финансовых данных. Фото: Facebook/Anna Babinets

В Службе безопасности Украины отрицают причастность своих сотрудников к давлению на работников Киевской городской госадминистрации о запрете показа фильма-расследования о тайнах оффшорного бизнеса президента Владимира Зеленского "Оффшор 95".

Любые попытки объяснить организационные проблемы якобы давлением СБУ являются манипулятивными, заявили в ведомстве, передает "Украинская правда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карикатуру на Зеленского убрали с выставки

"Служба безопасности Украины не имеет никакого отношения к инициативам по отмене премьеры фильма, который подготовили журналисты Слидство.Инфо , - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что выступают за плюрализм мнений и свободу слова. Однако считают недопустимым, "когда ими пытаются манипулировать в личных интересах, ущемляя и дискредитируя государство и его институтции".

Показ расследование о тайнах оффшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и о "грязных" деньги олигарха Игоря Коломойского "Оффшор 95" чуть не сорвался 3 октября после звонка с угрозами, который поступил в КГГА. Звонивший заявил, что он с СБУ.

Расследовательскому агентству "Слидство.Инфо" отказали в помещении в Малой опере для показа фильма.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Оффшор 95": СБУ открестилась от обвинений о запрете скандального фильма о Зеленском». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Пылал Костел Святого Николая

Казаки и поляки победили турок

"Шахтер" легко обыграл "Динамо"

Самое читаемое
Бритни Спирс позировала обнаженной в первый день без опеки отца
Бритни Спирс позировала обнаженной в первый день без опеки отца
5
 Просмотров: 9684
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
 5 Просмотров: 3537
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер &quot;Костополь&quot; маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
32
 Просмотров: 3285
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
Зеленский: Дима допустил большую ошибку 12 Просмотров: 3033
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
15
 Просмотров: 2853
Политика
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
 Просмотров: 90
Руководство передумало: разрешили показ скандального фильма о Зеленском
Руководство передумало: разрешили показ скандального фильма о Зеленском 3 Просмотров: 576
"Оффшор 95": сообщили детали срыва показа расследования о Зеленском
"Оффшор 95": сообщили детали срыва показа расследования о Зеленском Просмотров: 612
Оффшор-95 Зеленского: сорвали премьеру скандального фильма-расследования
Оффшор-95 Зеленского: сорвали премьеру скандального фильма-расследования 1 Просмотров: 846
"Будет после меня по-другому": Зеленский прокомментировал деятельность СНБО
"Будет после меня по-другому": Зеленский прокомментировал деятельность СНБО 2 Просмотров: 630
Больше всего комментируют
12
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
5
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
3
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
3
Венедиктова заявила о 10 версиях покушения на Шефира
3
Фракция "Слуги народа" начнет процедуру отставки Разумкова
Голосов: 8458
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть