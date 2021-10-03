"Оффшор 95": СБУ открестилась от обвинений о запрете скандального фильма о Зеленском

Расследование "Оффшор 95" команды Слидство.Инфо - это часть международного проекта Pandora Papers, содержащий 2,94 терабайт финансовых данных. Фото: Facebook/Anna Babinets

В Службе безопасности Украины отрицают причастность своих сотрудников к давлению на работников Киевской городской госадминистрации о запрете показа фильма-расследования о тайнах оффшорного бизнеса президента Владимира Зеленского "Оффшор 95".

Любые попытки объяснить организационные проблемы якобы давлением СБУ являются манипулятивными, заявили в ведомстве, передает "Украинская правда".

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"Служба безопасности Украины не имеет никакого отношения к инициативам по отмене премьеры фильма, который подготовили журналисты Слидство.Инфо , - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что выступают за плюрализм мнений и свободу слова. Однако считают недопустимым, "когда ими пытаются манипулировать в личных интересах, ущемляя и дискредитируя государство и его институтции".

Показ расследование о тайнах оффшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и о "грязных" деньги олигарха Игоря Коломойского "Оффшор 95" чуть не сорвался 3 октября после звонка с угрозами, который поступил в КГГА. Звонивший заявил, что он с СБУ. Расследовательскому агентству "Слидство.Инфо" отказали в помещении в Малой опере для показа фильма.