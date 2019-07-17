Обзывала "москалем": Зеленский поссорился с депутатом

В Зеленского возник конфликт с депутатом Викторией Москаленко. Фото: Антикор

Зеленский поссорился с главой Николаевского областного совета, Викторией Москаленко, которая называла его "малороссом".

Это произошло во время визита президента в Николаев 17 июля, пишет obozrevatel.

"Я вообще к критике нормально отношусь. Я живой человек, я сам критиковал, поэтому я считаю, что это нормально. Но я не знаю Викторию, я не знаю, кто это такая. Виктория со мной сегодня познакомилась первый день", - говорит Зеленский .

Депутат сообщила, что больше так не считает.

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"Я так не считаю. Просто на тот момент поддерживала Порошенко. Я думаю, что вы докажете, что вы не являетесь малороссом, поэтому мы будем работать. Я с 2014 года была против Януковича", - говорит Виктория Москаленко.

Зеленский урегулировал спор.

"Молодец. Януковича уже нет. Сейчас мы говорим обо мне, о малороссе. Так вот, давайте с вами договоримся, что это ваша задача доказать, что вы украинка", - добавил президент.

Владимир Зеленский заставил уволиться Вячеслава Боню, и. о. председателя Николаевской ОГА во время поездки в Николаев. Решение об увольнении президент принял после осмотра аэродрома. Он не получил у чиновников ответ на вопрос, где деньги на аэропорт и почему через него постоянно возникают скандалы.