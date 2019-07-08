"Объявляю полную мобилизацию": Парубий анонсировал важное решение Рады

Верховная Рада выходит на финишную прямую с Избирательным кодексом. Фото: УНІАН

Верховная Рада попытается принять Избирательный кодекс в четверг, 11 июля. Это будет заключительное решение парламента 8-го созыва.

Об этом заявил спикер Андрей Парубий на согласительном совете в понедельник.

"По нашему подсчету и темпом рассмотрения поправок, сможем выйти на принятие решения в четверг, 11 июля.

Предполагаю, что сможем выйти на принятие решения 11 июля в 11.00.

Призываю всех народных депутатов, чтобы мы могли максимально мобилизовать в тот день всех народных депутатов. Это будет наше заключительное решение Верховной Рады этого созыва. Мы должны пройти его достойно ", - сказал Парубий.

Избирательный кодекс об открытых списках спикер назвал "масштабным документом, над которым работали годами".

"Призываю всех в четверг прибыть в Киев. Я объявляю полную мобилизацию, чтобы мы смогли перейти к принятию решения по кодексу", - заявил председатель Верховной Рады.

После принятия Избирательного кодекса парламент должен проголосовать закон о заложниках, продолжил Парубий.

Также нардепы должны рассмотреть изменения в законы о воинской обязанности и военную службу; закон о военном капеланство; закон о полном общем среднем образовании; изменения в государственный бюджет об увеличении расходов на угольную отрасль, альтернативные источники энергии; систему государственного управления в книгоиздательской сфере.