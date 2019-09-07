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суббота, 07 сентября 2019 15:42

Об обмене пленными договаривались по телефону

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Об обмене пленными договаривались по телефону
Владимир Зеленский договорился об обмене пленными по телефону Фото: Ростислав Лабенський

Владимир Зеленский договорился о первом этапе обмена между Украиной и РФ с российским лидером Владимиром Путиным в августе.

Об этом президент Украины объявил в аэропорту "Борисполь", передает УНН.

"Я всех поздравляю с возвращением наших героев, хочу сказать, что сейчас мы можем говорить обо всем откровенно. 7 августа 2019, несмотря на любые преграды и разговоры, у нас состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным. Мы договорились о первом этапе разблокировки нашего диалога и первый шаг прекращения войны, возвращения наших военных, наших пленных, наших моряков, наших территорий. Мы договорились создать рабочие группы - рабочие группы были созданы. Мы договорились, что в течение месяца мы должны примечательно, работать очень мощно, без лжи, и вернуть наших ребят домой", - сказал Зеленский.

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Президент добавил, что с украинской стороны в рабочей группе работал его советник Андрей Ермак.

"Я думаю, первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я, как Президент Украины Владимир Зеленский, и президент России Владимир Путин сделали все, что пообещали, и сделали все, не меняя по ходу наши договоренности ", - сказал Зеленский.

Полный список имен украинский, вернувшихся в рамках обмена с Россиею.

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