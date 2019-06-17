Объединение националистов в единый список "Свободы" повышает их шансы

Объединение националистических сил в единый избирательный список всеукраинского объединения "Свобода" существенно повышает их шансы на прохождение в Верховную Раду.

Об этом в эфире "Украинского радио" сказал политолог Петр Олещук.

Автор: censor.net.ua ВО "Свобода", Национальный корпус "Правый сектор", Украинская добровольческая армия, ОУН и Конгресс украинских националистов идут на выборы в Верховную Раду общим списком

"Объединение повышает их шансы на прохождение в Верховную Раду, дает возможность мобилизовать избирателя и привести его на участки. Я расцениваю их шансы как весьма неплохие. Во-первых, нет серьезного конкурента в их электоральной нише. Это означает, что смогут мобилизовать весь националистический электорат, который начал разочаровываться в политических проектах. Во-вторых, общая явка на парламентских выборах будет невысокой. А избиратель националистов всегда последователен и приходит на выборы. Тем более, что сейчас националисты реализовали запрос своего избирателя в контексте пятерки и в контексте объединения", – добавил Петр Олещук.

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ВО "Свобода", Национальный корпус, Правый сектор, Украинская добровольческая армия, ОУН и Конгресс украинских националистов идут на выборы в Верховную Раду общим списком. Возглавит поход националистов лидер "Свободы" Олег Тягнибок. Также в первую пятерку националистов вошли лидер Национального корпуса Андрей Билецкий, командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, глава "Правого сектора" Андрей Тарасенко и віцеспікер Верховной Рады Украины VII созыва Руслан Кошулинский. Соответствующее решение принял съезд ВО "Свобода" 9 июня 2019 года.