"Нужны более жесткие санкции Запада, чтобы остановить Россию" - эксперт

Настоящее экономическое давление на РФ – прекращение сотрудничества в финансовом и торговом секторе, говорит Юрий Подорожний. Фото: facebook.com

Санкции стран "Большой семерки", о которых объявили накануне, недостаточны, чтобы остановить Россию. Для более эффективного давления нужно вводить эмбарго на российскую нефть и газ. Об этом Gazeta.ua рассказал Юрий Подорожный, эксперт в Украинском центре общественного развития.

"Не надо верить, что могут быть такие санкции Запада, которые приведут к полному разрушению России. Есть точечные санкции, которые внедряются против лиц или компаний. А есть торговля – то, что связывает Россию с западным миром. Настоящее экономическое давление на РФ – прекращение сотрудничества в финансовом и торговом секторе. Энергоносители занимают здесь серьезную позицию. Все давление в финансовой сфере Россия может в той или иной степени компенсировать за счет торговли с Китаем или Индией", – говорит Подорожний.

Ситуацию можно сравнить с санкциями по Ирану, объясняет эксперт.

"Иран фактически имел серьезное эмбарго. Наибольшие проблемы имел именно из-за ограничения торговли нефтью. Мог экспортировать значительно меньше. Это дало серьезный удар. Если хотим увидеть настоящий удар по России, то это, конечно, торговля нефтью и газом. США говорят о полной остановке экспорта нефти – для Америки это не будет серьезным ударом. Но цены на энергоносители будут расти. Для России же остановка торговли нефтью из США будет ощутима – это 15 процентов всего экспорта нефти. Для Штатов – в пределах 4 процентов", – говорит Подорожний.

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История с газом еще более важна, добавляет эксперт.

"Остановка экспорта российского газа в Европу сделает невозможным развитие РФ. Россияне сейчас получают колоссальные средства. Россия даже с обвалом экономики и ВВП, если будет получать деньги за нефть и газ, будет чувствовать себя более-менее", – подчеркивает Подорожний.

Отстранение от Всемирной торговой организации для России будет не столь значительным, говорит эксперт.

"Россия вступила в ВТО относительно недавно. До того экономика у них как-то развивалась. Не имели каких-либо преимуществ или допусков к рынкам, но критически это не было. Та же история с сотрудничеством с Международным валютным фондом. Россия не пользуется услугами МВФ, не делает там заимствование. Но это положительные решения. Хотя для российской экономики не критично", – уточняет Подорожний.

Россия и ее президент Владимир Путин готовились к войне долгое время, добавляет эксперт.

"Более восьми лет. Мы в Украине должны понимать, что Путин и его приближенный круг готовились. Поэтому когда думаем, что когда Лондон примет какое-то решение и это остановит деятельность олигархов, это практически невозможно. Они потеряют миллиарды. Но в России к этому готовы" Оцениваю санкции скептически, с точки зрения, остановят ли они развитие событий, которые могут привести к третьей мировой войне", – отмечает Подорожний.

Лидеры стран "Большой семерки" сделали совместное заявление о новых санкциях и давлении на Россию, которая развязала широкомасштабную войну с Украиной. Среди них, обещают усилия по снижению зависимости от энергоресурсов с РФ, Россию лишат статуса содействия во время торговли, она потеряет преимущества участия в ВТО, РФ будет мешать получать заимствования от МВФ, ЕБРР, Всемирного банка, продолжится "кампания давления" на элиты РФ, олигархов, доверенных лиц президента России Владимира Путина, будут делать усилия, чтобы отрезать РФ возможность уклониться от санкций и найти лазейки: блокируют "цифровые активы" (криптовалюты).