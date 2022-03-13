 
Ексклюзивы
1/5
"Нужны более жесткие санкции Запада, чтобы остановить Россию" - эксперт
"Нужны более жесткие санкции Запада, чтобы остановить Россию" - эксперт
Просмотров: 99
"Достаточно сжечь первую машину в колонне и они разбегаются" – волонтер об оккупантах под Харьковом
"Достаточно сжечь первую машину в колонне и они разбегаются" – волонтер об оккупантах под Харьковом
Просмотров: 1089
Коротышка Путин с мамой Гитлером – сети продолжают высмеивать рашистов
Коротышка Путин с мамой Гитлером – сети продолжают высмеивать рашистов
Просмотров: 9784
"Колаборантов ожидает смерть" - рискнет ли Кремль поставить оккупационную администрацию в Киеве
"Колаборантов ожидает смерть" - рискнет ли Кремль поставить оккупационную администрацию в Киеве
Просмотров: 1539
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
Просмотров: 1296
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1782
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 3465
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 8964
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7410
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
1 Просмотров: 117048
Фото
Все фото
13
30
4
17
3
Позолоченный герб РФ, витражи и эмблема за 2 млн: показали &quot;золотой вагон&quot; Медведчука
Позолоченный герб РФ, витражи и эмблема за 2 млн: показали "золотой вагон" Медведчука
Коротышка Путин с мамой Гитлером – сети продолжают высмеивать рашистов
Коротышка Путин с мамой Гитлером – сети продолжают высмеивать рашистов
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
Оккупанты перевозят вооружение под флагом Красного креста
Оккупанты перевозят вооружение под флагом Красного креста
Видео
Все видео
Зеленский посетил в госпитале раненых защитников Украины
Зеленский посетил в госпитале раненых защитников Украины
"Рашизм - чума 21 века" - Россию сравнили с Третьим Рейхом
"Рашизм - чума 21 века" - Россию сравнили с Третьим Рейхом
Убили около 13 тыс. российских оккупантов. Это больше, чем в двух чеченских войнах – Зеленский
Убили около 13 тыс. российских оккупантов. Это больше, чем в двух чеченских войнах – Зеленский
Шмигаль назвал главные направления, которые критически важны для нашей страны
Шмигаль назвал главные направления, которые критически важны для нашей страны
В 14 регионах Украины возобновят учебный процесс
В 14 регионах Украины возобновят учебный процесс
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 774
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 360
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3276
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 4770
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 9027
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 1107
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
воскресенье, 13 марта 2022 21:50

Спецтема: Война России против Украины

"Нужны более жесткие санкции Запада, чтобы остановить Россию" - эксперт

  Комментировать
&quot;Нужны более жесткие санкции Запада, чтобы остановить Россию&quot; - эксперт
Настоящее экономическое давление на РФ – прекращение сотрудничества в финансовом и торговом секторе, говорит Юрий Подорожний. Фото: facebook.com

Санкции стран "Большой семерки", о которых объявили накануне, недостаточны, чтобы остановить Россию. Для более эффективного давления нужно вводить эмбарго на российскую нефть и газ. Об этом Gazeta.ua рассказал Юрий Подорожный, эксперт в Украинском центре общественного развития.

"Не надо верить, что могут быть такие санкции Запада, которые приведут к полному разрушению России. Есть точечные санкции, которые внедряются против лиц или компаний. А есть торговля – то, что связывает Россию с западным миром. Настоящее экономическое давление на РФ – прекращение сотрудничества в финансовом и торговом секторе. Энергоносители занимают здесь серьезную позицию. Все давление в финансовой сфере Россия может в той или иной степени компенсировать за счет торговли с Китаем или Индией", – говорит Подорожний.

Ситуацию можно сравнить с санкциями по Ирану, объясняет эксперт.

"Иран фактически имел серьезное эмбарго. Наибольшие проблемы имел именно из-за ограничения торговли нефтью. Мог экспортировать значительно меньше. Это дало серьезный удар. Если хотим увидеть настоящий удар по России, то это, конечно, торговля нефтью и газом. США говорят о полной остановке экспорта нефти – для Америки это не будет серьезным ударом. Но цены на энергоносители будут расти. Для России же остановка торговли нефтью из США будет ощутима – это 15 процентов всего экспорта нефти. Для Штатов – в пределах 4 процентов", – говорит Подорожний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине

История с газом еще более важна, добавляет эксперт.

"Остановка экспорта российского газа в Европу сделает невозможным развитие РФ. Россияне сейчас получают колоссальные средства. Россия даже с обвалом экономики и ВВП, если будет получать деньги за нефть и газ, будет чувствовать себя более-менее", – подчеркивает Подорожний.

Отстранение от Всемирной торговой организации для России будет не столь значительным, говорит эксперт.

"Россия вступила в ВТО относительно недавно. До того экономика у них как-то развивалась. Не имели каких-либо преимуществ или допусков к рынкам, но критически это не было. Та же история с сотрудничеством с Международным валютным фондом. Россия не пользуется услугами МВФ, не делает там заимствование. Но это положительные решения. Хотя для российской экономики не критично", – уточняет Подорожний.

Россия и ее президент Владимир Путин готовились к войне долгое время, добавляет эксперт.

"Более восьми лет. Мы в Украине должны понимать, что Путин и его приближенный круг готовились. Поэтому когда думаем, что когда Лондон примет какое-то решение и это остановит деятельность олигархов, это практически невозможно. Они потеряют миллиарды. Но в России к этому готовы" Оцениваю санкции скептически, с точки зрения, остановят ли они развитие событий, которые могут привести к третьей мировой войне", – отмечает Подорожний.

Лидеры стран "Большой семерки" сделали совместное заявление о новых санкциях и давлении на Россию, которая развязала широкомасштабную войну с Украиной. Среди них, обещают усилия по снижению зависимости от энергоресурсов с РФ, Россию лишат статуса содействия во время торговли, она потеряет преимущества участия в ВТО, РФ будет мешать получать заимствования от МВФ, ЕБРР, Всемирного банка, продолжится "кампания давления" на элиты РФ, олигархов, доверенных лиц президента России Владимира Путина, будут делать усилия, чтобы отрезать РФ возможность уклониться от санкций и найти лазейки: блокируют "цифровые активы" (криптовалюты).

Автор: Анастасия Прокаева
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Нужны более жесткие санкции Запада, чтобы остановить Россию" - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
3
 Просмотров: 49771
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 46750
&quot;России не победить&quot; – в США рассказали, что купят для Украины
"России не победить" – в США рассказали, что купят для Украины Просмотров: 34265
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
17
 Просмотров: 27690
Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ
Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ Просмотров: 23286
Политика
На Западе впервые заговорили о ликвидации Путина
На Западе впервые заговорили о ликвидации Путина Просмотров: 1386
Кремль перекидывает российских военных из Карабаха - Минобороны Украины
Кремль перекидывает российских военных из Карабаха - Минобороны Украины Просмотров: 711
Позолоченный герб РФ, витражи и эмблема за 2 млн: показали "золотой вагон" Медведчука
Позолоченный герб РФ, витражи и эмблема за 2 млн: показали "золотой вагон" Медведчука
13
 Просмотров: 6336
Песков анонсировал переговоры Киева с Кремлем
Песков анонсировал переговоры Киева с Кремлем 2 Просмотров: 14414
Коротышка Путин с мамой Гитлером – сети продолжают высмеивать рашистов
Коротышка Путин с мамой Гитлером – сети продолжают высмеивать рашистов
30
 Просмотров: 9811
Больше всего комментируют
13
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
8
"Доверять России уже нельзя" – Зеленский сказал, как завершать войну
7
В Раде готовят закон о запрете ОПЗЖ
5
"Регионал" Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко
3
Боевые действия утихнут через 1-1,5 месяца - Арестович
Голосов: 1505
Голосование Поддерживаете ли национализацию российского имущества?
  • Да, пусть враг терпит и такие потери
  • Нет, это мало что даст
  • Мне безразлично
Просмотреть