"Нужно быть очень реалистичным": Макрон рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным

После визита в Россию Макрон отправится в Украину. Фото: Emmanuel Macron / Facebook

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о своих надеждах на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В частности, его визит в Россию направлен на недопущение вторжения в Украину, сказал Макрон в интервью Le Journal du dimanche.

"Я читал или слышал, как высокопоставленные чиновники говорят о предстоящих операциях в последние несколько недель. Интенсивность диалога, который у нас был с Россией, и этот визит в Москву, скорее всего, помешают этому произойти.

Дальше мы обсудим условия деэскалации. Нужно быть очень реалистичным. Мы не получим односторонних жестов, но важно не допустить ухудшения ситуации, прежде чем выстраивать механизмы и жесты взаимного доверия", — сказал Макрон.

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Президент уверен, что нельзя разрешить конфликт без разговоров с Россией.

"Потому что тогда мы позволяем другим говорить от нашего имени, и мы тоже не можем способствовать нашей коллективной безопасности", — сказал Макрон.

Президент Франции посетит Россию 7 февраля, а на следующий день вылетит в Киев.