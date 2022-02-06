"Нужно быть очень реалистичным": Макрон рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о своих надеждах на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
В частности, его визит в Россию направлен на недопущение вторжения в Украину, сказал Макрон в интервью Le Journal du dimanche.
"Я читал или слышал, как высокопоставленные чиновники говорят о предстоящих операциях в последние несколько недель. Интенсивность диалога, который у нас был с Россией, и этот визит в Москву, скорее всего, помешают этому произойти.
Дальше мы обсудим условия деэскалации. Нужно быть очень реалистичным. Мы не получим односторонних жестов, но важно не допустить ухудшения ситуации, прежде чем выстраивать механизмы и жесты взаимного доверия", — сказал Макрон.
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Президент уверен, что нельзя разрешить конфликт без разговоров с Россией.
"Потому что тогда мы позволяем другим говорить от нашего имени, и мы тоже не можем способствовать нашей коллективной безопасности", — сказал Макрон.
Президент Франции посетит Россию 7 февраля, а на следующий день вылетит в Киев.
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