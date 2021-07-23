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пятница, 23 июля 2021 17:53

Новый "слуга" зашел в Раду вместо Монастырского

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Новый &quot;слуга&quot; зашел в Раду вместо Монастырского
В Верховную Раду Швачко попал вместо Дениса Монастырского, которого назначили министром внутренних дел. Фото: ЦИК

Центральная избирательная комиссия признала Антона Швачко избранным народным депутатом от "Слуги народа" на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019-го. В Верховную Раду он попал вместо Дениса Монастырского, которого назначили министром внутренних дел. Решение приняли на заседании ЦИК в пятницу, сообщает "Укринформ".

"Признать избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Швачко Антона Алексеевича, 1992 года рождения, образование высшее, временно не работает, проживает в городе Сумы, беспартийный, включен в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №139", - заявила секретарь ЦИК Елена Гатауллина.

Решение приняли в связи досрочным прекращением полномочий Дениса Монастырского.

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Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел. За это проголосовали 271 депутат. До него Аваков более семи лет руководил МВД.

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Дата
23
июля

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