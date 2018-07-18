Новое дно: судью Майдана назначают на руководящую должность в ГБР

Судья Евгений Аблов, который в декабре 2013-во обязал "Беркут" разогнать Майдан, 18 июля должен стать председателем территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве.

Автор: Bihus.info

Об этом сообщил адвокат Роман Маселко в Facebook.

"Новое дно. Напоминаю шортлист его заслуг.

В декабре 2013 года он за 6 часов рассмотрел иск и обязал "Беркут" разогнать Майдан. Попытка разгона состоялась в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года. Через 2 недели он получил квартиру, которую затем продал за 9,5 млн грн.

Решение по делу "рюкзаков Авакова", которое отбеливает фигурантов дела.

Решение по делу Насирова, которым его практически оправдано. За это решение НАБУ зарегистрировало уголовное производство.

Проблемы с декларированием. В НАБУ есть производство по факту лжи в декларациях Аблова", - написал Маселко.

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22 ноября 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы руководителем Государственного бюро расследований. Он 18 лет работал в прокуратуре. Как прокурор Пустомытовского района Львовской области в декабре 2013-го согласовывал ходатайство о запрещении выезда за пределы Львова одному из активистов Майдана. Должен был быть люстрирован по закону "Об очищении власти". Однако в позапрошлом году ушел из Генпрокуратуры. Был там заместителем начальника в отделе управления по расследованию особо важных дел. Потом возглавлял юридическую компанию.