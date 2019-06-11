Новинский заявил, что готов поехать в ДНР и ЛНР на переговоры

Вадим Новинский - председатель фракции "Оппоблока" в парламенте. Фото: censor.net.ua

"Если будет необходимо поехать в Донецк и Луганск для проведения мирных переговоров с теми, кто руководит непризнанными республиками, — я готов это сделать".

Об этом заявил глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский в программе " Хард с Влащенко" на телеканале ZIK.

"Донецк и Луганск — это часть Украины, я там раньше очень часто бывал, и сейчас не боюсь этого. Ради мира, ради переговоров это вполне нормальная ситуация", — отметил Вадим Новинский

Напомним, вчера в Киеве прошел IX съезд "Оппозиционного блока" и Форум объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам". В единую оппозиционную силу, чтобы вместе идти на парламентские выборы 21 июля 2019-го, объединились 5 партий: "Партия мира и развития", "Наши", "Відродження" и "Доверяй делам".