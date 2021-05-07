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пятница, 07 мая 2021 05:21

Новая власть США не упрекает Украину скандалом с Трампом - министр

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Новая власть США не упрекает Украину скандалом с Трампом - министр
Кулеба прокомментировал скандал Украины и США. Фото: Украинская правда

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что новое руководство США ни разу не выражало недовольство действиями президента Владимира Зеленского в отношениях с администрацией Дональда Трампа.

"Начиная с первых контактов между новой администрацией Байдена и до сегодняшнего дня, ни на одном уровне не было американскими партнерами высказано никакой критики или осадка, который у них остался, по любой якобы неправильного поведения украинского государства во время президентства Трампа и его скандала" - сказал Кулеба в эфире программы Право на власть.

Он подчеркнул, что "нет этой проблемы, или тени этой проблемы на повестке дня".

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Осенью 2019 году в США разгорелся громкий скандал из-за телефонного разговора между Трампом и Зеленским, который состоялся летом того же года.

Для того, чтобы заставить Украину искать компромат на семью своего вероятного соперника на выборах 2020 года, Трамп заморозил военную помощь Киеву.

Тогда начался процесс импичмента 45-го президента США. Его обвинили в давлении на Зеленского с целью получить компромат на Байдена.

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Дата
07
мая

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