Новая ЦИК избрала себе главу

Автор: УНИАН Диденко был членом предыдущего состава комиссии

Председателем Центральной избирательной комиссии стал Олег Диденко.

Его единогласно избрали на первом заседании ЦИК.

Диденко попал в новую комиссии по квоте "Слуги народа". Работал членом в предыдущем составе ЦИК. Туда попал по квоте "Удара".

Ранее был юристом в "Народном Союзе "Наша Украина". Работал помощником нардепов Давида Жвании, Романа Безсмертного, Николая Катеринчука, Владислава Каськива.

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4 октября Верховная Рада назначила 17 членов Центральной избирательной комиссии, которые внес в своем представлении президент Владимир Зеленский. В состав ЦИК вошли 12 представителей от "Слуги народа", два от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и по одному от "Европейской солидарности", "Голоса" и "Батькивщины".