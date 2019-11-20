"Нормальная рабочая обстановка" - Разумков о конфликтах с Богданом

"Мы достаточно регулярно общаемся с Андреем Иосифовичем". ФОТО: LIGA.net

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отрицает наличие конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом. Между ними бывают "дискуссии".

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Разные бывают дискуссии. Бывают достаточно жесткие, и с Андреем Иосифовичем так же. Это нормальная жизненная и рабочая обстановка, я не вижу здесь больших проблем", - сказал он.

"Я не понимаю, что такое конфликт. Дискутируем мы".

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По словам Разумкова, у него нет установки "все, не возьму трубку" от Богдана.

"Смотрите, как бы ни происходило в этой жизни, которые бы дискуссии между теми или иными политиками или чиновниками не имели место, вопросы государственные должны быть на первом плане. Мы достаточно регулярно общаемся с Андреем Иосифовичем".

О своих "напряженных отношениях" с Богданом сообщал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк. По его мнению, Богдана надо уволить.