"Никаких потрясений не будет" - Гройсман обещает стабильность, но хочет быстро уйти из правительства

Гройсман обещает стабильный переходный период.

Премьер-министр Владимир Гройсман хочет быстро покинуть пост, при этом сохранить стабильность в стране.

Об этом он заявил на заседании правительства в среду.

"Об обеспечении непрерывности власти. Наше правительство, я как премьер-министр, мы складываем свои полномочия перед вновь избранной Верховной Радой на ее первом заседании.

Далее мы будем выполнять обязанности до формирования нового правительства. Надеюсь, что это произойдет (формирование нового правительства. - Gazeta.ua) достаточно быстро. И хотел бы, что заседание нового парламента состоялось достаточно быстро", - сказал он.

Гройсман добавил, что действующее правительство "очень ответственно относится к обеспечению стабильности в стране".

"И выполнение всех задач в переходный период. Будем обеспечивать нормальную жизнедеятельность страны. Подготовить страну к отопительному сезону, чтобы не было никаких потрясений.

Выборы - выборами, но людям нужно тепло, свет, комфорт", - заявил премьер.

Также Гройсман заявил о "новой традиции" в передаче власти.

"По каждому министерству будет формирование всех необходимых материалов для следующих министров. Это совершенно новая традиция. Не хлопнуть дверью и уйти. А сделать подготовку по каждому министерству, направлению. Какие достижения, проблемы, какие есть политики в сфере этого министерства, цели и задания.

Чтобы новый министр, когда придет, получил материалы для полного ознакомления с положением дел. Надеюсь, что в новом правительстве министерств будет меньше. До 12 министерств и правительственных чиновников - это оптимальная модель", - сказал глава Кабмина.

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