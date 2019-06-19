"Ничего нового. Все, как у Порошенко" - Тягнибок о зарубежных визитах Зеленского

Председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок прокомментировал заявления президента Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский так и не изменил "нормандский формат" переговоров на будапештский, о чем заявлял во время предвыборной кампании.

Об этом в Facebook написал лидер объединенных националистов, председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Меркель и Макрон обещали вернуть РФ в ПАСЕ и достроить "Северный поток-2". Расшифровываю: Германия и Франция открыто признали, что собственные деловые перспективы интересуют их существенно больше, чем война в Украине. Поэтому единственное, над чем они и в дальнейшем будут работать в "нормандском формате", - это принуждение Зеленского к воплощению планов Кремля в виде Минских соглашений, которые заведомо невыгодны Украине.

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Что же сам Зеленский? То обещал переговоры с сепаратистами, не надеясь, что Макрон сразу расскажет об этом всему миру, то в свойственной ему манере обещал что-то такое, что не способен был понять ни сам президент Франции, ни обе делегации с переводчиками. Словом, в который раз нечетко высказывался, оставляя трактовки своих слов спикерам команды и давая возможность каждой из сторон воспринимать эти слова так, как ей выгодно", - отметил Тягнибок.

"В остальном - ничего нового. Что суть, что риторика - один в один с тем, что делал Порошенко. Здесь у меня возникает вопрос. Если переливать из пустого в порожнее, то что изменится? Если делать все то, что пять лет делал Порошенко, война закончится?

Между тем в конгресс США уже внесли законопроект о введении санкций, которые критически усложнят достройку "Северного потока-2" и повредят другим московским газопроводам.

То напомнить действующему президенту, как он шел на выборы с тем, чего "Свобода" добивается от начала войны, - с обещанием изменить "нормандский формат" переговоров на будапештский? Или он подождет, пока об этом напомнит общество?", - добавил лидер националистов.