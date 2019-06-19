"Ничего нового. Все, как у Порошенко" - Тягнибок о зарубежных визитах Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 927
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Просмотров: 1188
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 4383
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1440
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 279
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 306
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7632
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 360
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 495
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1908
Фото
Все фото
3
9
3
4
4
Смерть Тымчука: Рада прервала работу
Смерть Тымчука: Рада прервала работу
Советская мебель и кондиционер: показали квартиру, где вырос Зеленский
Советская мебель и кондиционер: показали квартиру, где вырос Зеленский
Плюнули на декоммунизацию: Харьковский горсовет возобновил проспект Жукова
Плюнули на декоммунизацию: Харьковский горсовет возобновил проспект Жукова
Зеленский прилетел в Париж
Зеленский прилетел в Париж
Петр Порошенко пересел в эконом-класс
Петр Порошенко пересел в эконом-класс
Видео
Все видео
Появилось видео с места гибели Тымчука
Появилось видео с места гибели Тымчука
У Порошенко исключили из списка "звезду" интернета
У Порошенко исключили из списка "звезду" интернета
Зеленского зовут на ЛГБТ-марш
Зеленского зовут на ЛГБТ-марш
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
В Раду идет гражданин РФ - активист
В Раду идет гражданин РФ - активист
Интервью
1/5
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 225
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1989
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3141
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5472
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 684
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
среда, 19 июня 2019 17:52

"Ничего нового. Все, как у Порошенко" - Тягнибок о зарубежных визитах Зеленского

  Комментировать
&quot;Ничего нового. Все, как у Порошенко&quot; - Тягнибок о зарубежных визитах Зеленского
Председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок прокомментировал заявления президента Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский так и не изменил "нормандский формат" переговоров на будапештский, о чем заявлял во время предвыборной кампании.

Об этом в Facebook написал лидер объединенных националистов, председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Меркель и Макрон обещали вернуть РФ в ПАСЕ и достроить "Северный поток-2". Расшифровываю: Германия и Франция открыто признали, что собственные деловые перспективы интересуют их существенно больше, чем война в Украине. Поэтому единственное, над чем они и в дальнейшем будут работать в "нормандском формате", - это принуждение Зеленского к воплощению планов Кремля в виде Минских соглашений, которые заведомо невыгодны Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Объединение националистов в единый список "Свободы" повышает их шансы

Что же сам Зеленский? То обещал переговоры с сепаратистами, не надеясь, что Макрон сразу расскажет об этом всему миру, то в свойственной ему манере обещал что-то такое, что не способен был понять ни сам президент Франции, ни обе делегации с переводчиками. Словом, в который раз нечетко высказывался, оставляя трактовки своих слов спикерам команды и давая возможность каждой из сторон воспринимать эти слова так, как ей выгодно", - отметил Тягнибок.

"В остальном - ничего нового. Что суть, что риторика - один в один с тем, что делал Порошенко. Здесь у меня возникает вопрос. Если переливать из пустого в порожнее, то что изменится? Если делать все то, что пять лет делал Порошенко, война закончится?

Между тем в конгресс США уже внесли законопроект о введении санкций, которые критически усложнят достройку "Северного потока-2" и повредят другим московским газопроводам.

То напомнить действующему президенту, как он шел на выборы с тем, чего "Свобода" добивается от начала войны, - с обещанием изменить "нормандский формат" переговоров на будапештский? Или он подождет, пока об этом напомнит общество?", - добавил лидер националистов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ничего нового. Все, как у Порошенко" - Тягнибок о зарубежных визитах Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июня

Украинский князь погиб в Польше

Супруг шпионов-коммунистов казнили в один день

Самое читаемое
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп 1 Просмотров: 97080
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 78900
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 57058
&quot;Продавай свою жену, а не меня&quot;: сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
 9 Просмотров: 40447
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 36741
Политика
Киев может восстановить торговлю с ДНР и ЛНР - Кучма назвал условие
Киев может восстановить торговлю с ДНР и ЛНР - Кучма назвал условие 3 Просмотров: 999
"Это убийство": генерал высказался о смерти Дмитрия Тымчука
"Это убийство": генерал высказался о смерти Дмитрия Тымчука 1 Просмотров: 1080
Реванш пророссийских сил – это утопия
Реванш пророссийских сил – это утопия Просмотров: 126
Правительство уволило троих глав ОГА. Фамилии всех не называют
Правительство уволило троих глав ОГА. Фамилии всех не называют Просмотров: 288
Появилось видео с места гибели Тымчука
Появилось видео с места гибели Тымчука
 1 Просмотров: 2349
Больше всего комментируют
27
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
27
Тимошенко срочно нужны выборы
25
У каких партий больше шансов попасть в Раду
17
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
9
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
Голосов: 3804
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua