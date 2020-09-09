Нет остановки на пути к прекращению войны - Зеленский

Зеленский во время рабочей поездки в Хмельницкую область. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина делает все, чтобы встреча лидеров стран "нормандского формата" состоялась 11 сентября.

"Это говорит о том, что у нас нет остановки на пути к прекращению войны, и о том, что у нас есть диалог - в рамках "нормандской четверки" или в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорит Зеленский журналистам в Хмельницкой области.

"42 дня была тишина (на Донбассе. - Gazeta.ua). Я считаю, что для нас это победа. Боевых потерь за 41 день не было, на 42-й день потеряли человека. Мы отрабатываем сейчас и разбираем детали, что конкретно произошло. Сейчас к каждому такому моменту другой подход, другое отношение. Мы по деталям разбираем каждый эпизод", - подчеркнул он.

Последняя встреча глав государств-участников "нормандского формата" состоялась в прошлом году 9 декабря в Париже.