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Несогласных с фракцией будет становиться больше - аналитик о "слугах народа"

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Несогласных с фракцией будет становиться больше - аналитик о &quot;слугах народа&quot;
"Была ли эта партия такой монолитной ранее и только сейчас начала распадаться?" ФОТО: Facebook-страница "Слуги народа"

Исключенным из "Слуги народа" депутатам Анне Скороход и Антону Полякову не удалось договориться с фракцией. Таких людей будет становиться больше.

Такое мнение Gazeta.ua выразил Андрей Сухарина, аналитик Фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива".

"Им не удалось договориться с самой фракцией. Разногласия были слишком весомым. И таких людей будет становиться больше. Но к концу года монобольшинство точно не прекратит существование. Эти люди сейчас у власти, для них выгодно договариваться между собой, а не выносить сор из дома. Им выгодно договариваться о совместных победах".

Рано говорить о том, что фракция "посыпалась", говорит Сухарина. Ведь даже после выхода из фракции двух депутатов она все равно остается однопартийным большинством.

"Но с другой стороны, действительно ли эта партия была такой монолитной ранее и только сейчас начала распадаться? С самого начала было понятно, что есть разные группы влияния, разные люди, которые ничем не объединены. Объединенные победой на выборах от этой партии".

Причиной конфликта аналитик называет рассмотрение спорных вопросов.

"Для созревания недоразумений в коллективе, особенно таком большом, надо время. Даже если они очевидны с самого начала, надо время, чтобы дойти до невозвратной точки - когда недоразумения выйдут на поверхность. Сейчас начали рассматривать вещи, которые уже не консенсунсные, а являются дискуссионными. Они вызывают несогласие между различными группами. Рынок земли, скандал в комитете по системе оценки имущества. Это первые формальные вещи, которые свидетельствуют о кризисе внутри фракции".

"Набрали людей не только без общей идеологической платформы, но и без проверки и профессионального отбора. В Раду попали люди, о пребывании которых мы никогда не могли подумать. Поэтому не может идти речь о формировании серьезных партийных структур, которые будут делегировать членов. Как следствие - имеем то, что имеем. Приходится действовать через детекторы, которые являются более шоу, а не строительством настоящей партийной дисциплины и структуры".

15 ноября с фракции "Слуга народа" исключили двух нардепов - Анну Скороход и Антона Полякова.

Руководитель партии Александр Корниенко объяснил это тем, что они шли против согласованной линии партии по голосованиям.

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Дата
18
ноября

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