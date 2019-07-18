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четверг, 18 июля 2019 17:33

"Не играйте с огнем" - полиция предупредила организаторов грязных схем на выборах

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&quot;Не играйте с огнем&quot; - полиция предупредила организаторов грязных схем на выборах
Правоохранители обещают адекватную реакцию на любые нарушения 21 июля.

На 85 избирательных округах возможны осложнения во время выборов. Правоохранители предупреждают о адекватной реакции.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, пишет "Інтерфакс-Україна".

"По нашей информации, в Украине примерно 85 округов, которые мы считаем сложными - там, где ситуация может складываться неоднозначно", - сказал представитель МВД.

"Хочу, чтобы четко понимали, особенно это касается тех, кто решил привлечь - пока, вероятно, - к решению тех или иных своих дел во время выборов так называемых титушок - реакция подразделений Национальной полиции будет жесткой и адекватной. Поэтому призываем, предупреждаем: не играйте с огнем.

Информация есть. Мы знаем, где и кто может эти преступные схемы применять, поэтому предупреждаем. Выборы должны пройти прозрачно, честно", - заявил Шкиряк.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

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18
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