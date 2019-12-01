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воскресенье, 01 декабря 2019 10:13

Назвали сроки завершения добровольного объединения общин

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Назвали сроки завершения добровольного объединения общин
Всего в Украине должно быть около 1,4 тыс. ОТО. Фото: konkurent.in.ua

Добровольное объединение населенных пунктов в общины завершится ориентировочно в феврале 2020 года.

Об этом заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак в интервью "Радио Свобода".

"Мы хотим максимально продлить срок добровольного объединения. Думаю, до февраля. Далее будем видеть, есть ли необходимость через закон уже устанавливать, в соответствии с перспективными планами, фактически конфигурации общин, какие еще не объединились. То есть мы поощряем сейчас максимально продлить процесс добровольного объединения. А дальше, чтобы не ждать еще 100 лет, пока люди будут жить в бедности и без амбулаторий и школ, а помочь им объединиться уже через законодательный механизм", - сказала Бабак.

По ее словам, около 6 тыс. населенных пунктов еще не объединились. Всего в Украине должно быть около 1,4 тыс. ОТО.

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Децентрализация заключается в том, что отменяется районное деление Украины. Вместо нескольких десятков районов в области предполагается создание 4-6 уездов. При этом границы областей не меняются. Вся Украина может быть разделена на 120-130 уездов.

Низшая за уезд административная единица - община - представляет собой объединение ряда сел, поселков или городов. Именно на ее уровень передали значительную функцию бывших районных центров по предоставлению услуг населению. Концепция заключается в объединении сел в крупные общины, чтобы передать таким образованиям широкую финансовую и управленческую автономию.

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